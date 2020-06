CONTE CONFERENZA DIRETTA – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza Coronavirus.

“A distanza di un mese dal 4 maggio, i numeri sono incoraggianti. Gli ultimi monitoraggi non segnalano situazioni critiche o di sovraccarico delle strutture ospedaliere. Il trend è in costante diminuzione in tutte le regioni. Questo ci conforta e dimostra che la strategia adottata è quella giusta.

Colgo un rinnovato entusiasmo per la socialità ritrovata, ce la meritiamo dopo settimane di sacrifici ma è bene ricordare che se siamo tra i primi paesi europei che può permettersi di ripartire in sicurezza è perché abbiamo accettato di compiere dei sacrifici e modificare le nostre abitudini di vita. Facciamo attenzione, le uniche misure efficaci sono il distanziamenti fisico e le mascherine, ove necessario. Abbandonare il rispetto di queste precauzioni sarebbe una grave leggerezza. Abbandonare queste misure perché si ritiene che il virus sia scomparso sarebbe una grave leggerezza. Si tratta di una convinzione smentita da tutti perché i contagi, seppur in calo, continuano ad essere registrati quotidianamente.

Oggi anche i turisti europei possono viaggiare verso l’Italia senza sottoporsi a quarantena. Adesso più che mai dobbiamo concentrarci sul brand dell’Italia nel mondo per promuovere il patrimonio artistico e culturale. Ora l’emergenza sanitaria è alle spalle, ma dobbiamo far i conti con l’emergenza economica. Dei ritardi ho già chiesto scusa e sono state di recente approvate nuove misure per pagare più velocemente bonus e ammortizzatori sociali. Dovrà essere un nuovo inizio”.