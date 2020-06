Stagione 2020-21, svelato il Piano B di Gravina: 2 gironi da 10, 18 partite e playoff-playout!

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato sulle frequenze di Radio24 in merito alla ripartenza della Serie A e sull’entità di quella che sarà la prossima stagione.

“Formato diverso? Non è stata presa alcuna decisione finora. La bozza di programma della Serie A prevede uno svolgimento regolare a partire dal 12 agosto. In caso di impedimenti, la Federazione può andare in deroga”.

L’edizione odierna di Repubblica racconta come tali parole aprono alla possibilità di un Piano B per il 2020-2021. Nel caso in cui si inizierebbe ad ottobre: 2 gironi da 10 squadre e 18 partite ciascuna, poi playoff e playout.