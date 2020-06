L’indiscrezione dalla Spagna: il Barcellona avrebbe nascosto 7 casi di positività al Coronavirus!

Una clamorosa indiscrezione giunge nelle ultime ore dalla Spagna, più precisamente da Rac1, nella trasmissione Tu Diras. Stando alle voci, pare che cinque giocatori del Barcellona avrebbero contratto il Coronavirus da asintomatici. Sarebbero stati contagiati anche altri due membri dello staff.

Adesso il peggio è passato e stanno tutti bene. Il Barcellona, però, non li ha comunicati, e insieme al club anche la Liga: i loro nomi non compaiono tra quelli positivi al Covid-19 durante la pandemia. Il quotidiano As aggiunge anche che nel gruppo c’era preoccupazione per il ritorno agli allenamenti.