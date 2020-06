Koulibaly, in Premier scalpitano ma il difensore sogna un futuro a Parigi

Il futuro di Koulibaly sembra essere sempre più lontano da Napoli. Il difensore azzurro è molto conteggiato e sarebbe molto vicino alla Premier, con Liverpool e Tottenham che scalpitano. Tuttavia, l’edizione odierna del Mattino racconta di un’altra preferenza dell’azzurro.

Più che un futuro in Premier sogna il PSG, la Francia è la terra che ha adottato la sua famiglia di emigranti e inoltre nella Ville Lumiere ha già fatto anche degli investimenti immobiliari. Di certo non deciderà da solo, serve anche una offerta importante da presentare a De Laurentiis e qualcuno che gli offra un ingaggio superiore ai 6 milioni che prende qui in Italia.