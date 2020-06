DALLA FRANCIA – Mendes offre Ghoulam al PSG: servono 15 milioni per portare l’algerino all’ombra della Tour Eiffel

Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, è uno dei giocatori inseriti nella lista delle possibili partenze per la prossima stagione: nonostante l’inattività dovuta ai tanti infortuni, è uno di quei nomi che continua ad avere mercato.

Per lui si sono mossi, nel concreto, PSG e Fiorentina, ma secondo Le10Sport, il basso costo del cartellino e la sua esperienza in Ligue1 (dove militava nel St. Etienne) potrebbero far comodo e non poco, alla società parigina.

Il costo del cartellino di Faouzi si aggira intorno ai 15 milioni di euro; cifra che stuzzica la dirigenza del PSG soprattutto perché l’alternativa, molto più onerosa, sarebbe rappresentata da Alex Telles.

Uno dei maggiori rimpianti dei tifosi del Napoli, che dopo i lunghi stop non hanno più avuto modo di apprezzare il “vero” Ghoulam, sembra pronto a lasciare la città di Napoli.

Nuovi orizzonti si aprono per l’algerino.