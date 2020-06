Consiglio di Lega, Repubblica svela: De Laurentiis potrebbe subentrare a un dirigente dell’Inter

L’edizione odierna di Repubblica ci svela alcuni retroscena su quello che sta accadendo in Lega al di fuori del calcio giocato. In particolare, la battaglia in corso che vede pareri contrastanti circa la ripartenza della Serie A, arrivata a mettere gli uni contro gli altri manager e dirigenti. L’ultima riguarda proprio il Consiglio, lì dove il patron azzurro Aurelio De Laurentiis potrebbe addirittura subentrare ad un dirigente dell’Inter.

La prossima battaglia sarà per il Consiglio, dove l’Inter occupa due posti: oltre a Marotta, l’ad corporate Antonello. I lotitiani chiedono che Antonello si faccia da parte. Potrebbe subentrargli De Laurentiis, gradito alle grandi, o Setti del Verona, gradito a Lotito.