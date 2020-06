Callejon verso l’addio, GdS: il suo futuro sarà in Spagna

Anche Callejon si appresta a dire addio alla maglia azzurra, il calciatore non ha trovato l’accordo con la dirigenza e la sua volontà sembrerebbe proprio quella di raggiungere la sua famiglia in Spagna.

Come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Coppa Italia sarà l’ultima sua occasione per vincere un trofeo con la maglia del Napoli. Al termine della stagione l’ex Real tornerà in Liga, dove molte sono le squadre interessate a lui, tra le quali il Siviglia, il Betis, Villareal e l’Espanyol.