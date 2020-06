ADL vuole il rinnovo di Gattuso, CorSport: staff tecnico già riconfermato, nel weekend l’incontro con l’allenatore

La permanenza in azzurro di mister Gattuso sembrava cosa difficile agli inizi, ma il tecnico sembra aver fatto cambiare idea proprio a tutti. Ad iniziare proprio dal patron, che avrebbe già deciso di riconfermarlo alla guida del Napoli fino al 2023.

Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, De Laurentiis sembra aver già scelto, iniziando a confermare i membri dello staff dell’allenatore. Il prolungamento dei rapporti con Gattuso potrà iniziare invece dal prossimo 8 giugno, data in cui il Napoli si sarebbe potuto disimpegnare dal tecnico. Il discorso rinnovo verrà affrontato a partire dal prossimo weekend quando il patron arriverà a Castel Volturno per parlare con l’allenatore e salutare la squadra.