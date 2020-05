Zoff: “Ripartire è il male minore, ci vuole chiarezza per arrivare fino alla fine. Basta polemiche”

Lo storico portiere di Napoli e Juventus, oltre che leggenda della nazionale italiana, Dino Zoff ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi de Il Mattino. Di seguito i principali passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“In questo momento, riprendere a giocare è il minore dei mali. Si deve riprendere per portare a compimento il campionato, sono ancora presenti troppi paletti: ‘Cosa succede se un tesserato risulta positivo? Le regole dovranno essere chiare e valere per tutti. Non mi piacciono i discorsi di certi addetti ai lavori che sostengono la ripartenza, ma non sanno se si arriverà a una conclusione”.

“L’unico parere che conta al momento è quello degli scienziati: se loro ritengono che sia il momento giusto per ripartire, dobbiamo fidarci. Dico che ripartire è il minore dei mali, perchè come al solito non ci siamo fatti mancare le polemiche: diritti tv, chi voleva riprendere e chi no, campionato da cancellare”.

“Ci troveremo davanti ad un campionato anomalo, non era mai capitato che si interrompesse per tre mesi durante la stagione. Aspettiamoci qualsiasi cosa: se non altro, ci sarà suspance fino all’ultimo. Credo che il duello scudetto sarà un testa a testa fino alla fine tra Juventus e Lazio, le altre sono troppo staccate”.