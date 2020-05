Il Giornale rivela su Napoli-Inter: “Conte non vuole far giocare la squadra, Lukaku ed altri tornati con chili di troppo”

L’edizione odierna de Il Giornale ha fatto un’importante rivelazione sulla protesta da parte dell’Inter per la data della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Le posizioni si sono rovesciate: la politica spinge per la ripartenza mentre alcune società strillano per la precedenza data alla Coppa Italia. Marotta ha criticato aspramente la proposta del ministro Spadafora ed ha anche votato contro in Lega Calcio. ‘Partiamo dieci giorni prima degli altri, è uno svantaggio. Se giochi al massimo anche la finale ti rompi tutto’ ha protestato Marotta. Sui media è poi rimbalzata la minaccia: ‘Facciamo giocare la Primavera contro il Napoli’, minaccia che è stata poi confermata pubblicamente. Sembra che l’opposizione dell’Inter sia legata ad un malumore di Conte nei confronti della preparazione fisica dei suoi giocatori. Alcuni calciatori, tra cui Lukaku, sarebbero tornati fuori forma e con qualche chilo di troppo dal lockdown”.