GABRIEL MAGALHES NAPOLI – Il Napoli nelle ultime settimane sembra essere sempre più interessata all’attaccante classe ’98 del Lilla, Victor Osimhen. Gli azzurri hanno messo gli occhi sul talento dei francesi e grazie al buon rapporto che c’è tra i due club sta provando a strappare il giocatore alla grande concorrenza che c’è nel resto d’Europa per accaparrarselo.

Come rivelato però dai colleghi francesi di “Le10sport“, Osimhen non sembra essere l’unico giocatore del Lille ad interessare al Napoli. Pare infatti che Giuntoli ed i sui uomini mercato abbiano puntato anche il centrale Gabriel Magakhes. Con Koulibaly sul piede di partenza per il finale di stagione, il Napoli sta valutando diversi profili e pare che il brasiliano rientri tra questi.

LEGGI ANCHE: “MERTENS SORPRENDE A CASTEL VOLTURNO“

GABRIEL MAGALHES NAPOLI

Il brasiliano originario di San Paolo in Brasile, sembra essere un profilo ideale per sostituire Koulibaly. Cresciuto nelle giovanili del club francese, il centrale classe ’97 ha caratteristiche fisiche e tecniche molto simili a quelle del franco senegalese. Il Napoli però non sembra essere l’unica squadra interessata al ragazzo.

Tra le pretendenti sembra esserci anche il Chelsea che proprio come gli azzurri pare aver messo gli occhi anche Osimhen. Anche a Londra insomma valutano il doppio colpo. Al momento però, il Napoli non ha ancora presentato offerte ufficiali al Lilla ma mostrato solo interesse verso il giocatore.