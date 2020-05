OSIMHEN NAPOLI – Ormai è deciso: secondo il quotidiano Tuttosport il Napoli ha individuato in Victor Osimhen (21), centravanti nigeriano del Lille, il nome giusto per l’attacco azzurro che verrà. La richiesta della squadra francese è elevatissima, visti i numeri raccolti ad oggi e le grandi potenzialità del ragazzo, ma il ds azzurro Cristiano Giuntoli starebbe preparando un piano per assicurarsi le prestazioni del calciatore.

Tornerà Adam Ounas proprio dalla Francia, precisamente dal Nizza, che non eserciterà il diritto di riscatto di 25 milioni di euro fissato sul prestito dell’algerino. Proprio il giovane esterno ex Bordeaux può essere la chiave di volta per arrivare a Victor Osimhen, potenziale craque del calcio internazionale.

Infatti, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis starebbe anche pensando di compiere uno sforzo economico (40 milioni di euro) da inserire nella trattativa, insieme alla cessione definitiva di Ounas, per poter regalare a mister Gattuso il giovane centravanti. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

OSIMHEN NAPOLI, ECCO COME SI PUÒ ARRIVARE Al NIGERIANO

Victor Osimhen (21), centravanti in forze al Lille, esulta dopo un gol

“Tutto su Osimhen. E’ lui il prescelto per il ruolo di attaccante centrale, dopo essere stato seguito durante tutta questa stagione dagli 007 di Cristiano Giuntoli. Se n’è convinto anche Rino Gattuso, da sempre assertore della necessità di prendere Ciro Immobile per dare la svolta all’attacco, si è convinto che il ragazzo nigeriano (è nato il 29 dicembre 1998) rappresenti un potenziale craque“.

“Il presidente del Lille, Gerard Lopez, ha fissato in 60 milioni di euro il prezzo per la cessione di questo ragazzo che ha segnato 18 gol in 38 partite tra Ligue1 e coppe varie. Tanti soldi, è vero, però il Napoli ha l’asso nella manica: Adam Ounas. Il presidente De Laurentiis vorrebbe inserire nella trattativa anche il cartellino del 23enne esterno offensivo reduce dalla stagione al Nizza, aggiungendo 40 milioni cash sul tavolo della trattativa“.