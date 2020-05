NAPOLI INTER COPPA ITALIA – Oggi, sulle sue pagine, il noto quotidiano Il Corriere dello Sport ha ribadito ulteriormente quanto trapelato nella giornata di ieri dallo stesso Ministro dello sport Vincenzo Spadafora, in merito alla ripartenza del calcio italiano: ci sono ottime possibilità che si ricominci a giocare con la Coppa Italia. Quindi, i match delle semifinali di ritorno, ovvero Juventus-Milan e anche Napoli-Inter, avrebbero una data precisa: 13 e 14 giugno, una settimana prima della ripresa del campionato, con finale il 17.

Non è chiaro ancora se i due match verranno giocati nello stesso giorno oppure nelle due differenti datazioni, uno prima e l’altro. Di fatto, però, la testata riporta il 13 giugno come matchday designato per Juventus-Milan (all’andata 1-1) e il 14 giugno il matchday di Napoli-Inter (all’andata 1-0). Intanto, però, l’Inter – che ha anche una giornata di Serie A da recuperare, gara contro la Sampdoria – non ci sta e medita la protesta: i nerazzurri starebbero pensando di inviare la rosa Primavera a Napoli! Ecco quanto segnalato dalla nostra redazione:

NAPOLI INTER COPPA ITALIA, NELLE PROSSIME ORE LA CERTEZZA SULLA DATA

“La Serie A ripartirà il 20 giugno. Probabilmente con i recuperi della venticinquesima giornata: l’orientamento ieri era ancora questo, ma il verdetto è rimandato all’assemblea di stamani. Le prime partite ufficiali, quelle che segneranno la rinascita del nostro calcio dopo oltre tre mesi di stop a causa del coronavirus, saranno però quelle di Coppa Italia (lo preferirebbe anche il ministro Spadafora, per cominciare con delle gare trasmesse in chiaro ed evitare assembramenti per le strade, ndr)“.



“Il 13 e il 14 le due semifinali (prima Juventus-Milan, poi Napoli-Inter; entrambe alle ore 20.45) e il 17 la finale all’Olimpico di Roma, naturalmente a porte chiuse, ma con Mattarella in tribuna. Le ‘big’ non sembrano affatto entusiaste di giocarsi immediatamente il titolo: l’Inter valuta addirittura l’ipotesi (clamorosa e provocatoria) di mandare a Napoli la Primavera. La Lega studia una modifica: nelle semifinali niente supplementari, ma immediato ricorso ai rigori. Sarà possibile?“.