CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS – Quest’oggi il noto quotidiano Il Corriere dello Sport, sulle sue pagine, ha discusso dell’ormai prossimo turnover (sul mercato) del Napoli, in vista della prossima stagione. Il club, dirigenza e ds Giuntoli, vogliono regalare a mister Gattuso una giostra del gol che possa tornare a far divertire i tifosi e possa seriamente far tremare i piani alti della classifica di Serie A il prossimo anno.

C’è da aspettarsi un cospicuo numero di addii, innanzitutto, prima di far mercato in entrata: quel che è certo, però, è che in un modo o nell’altro la rosa sarà rivoluzionata totalmente, anche in attacco, in funzione di Ringhio. E, quindi, ecco la raccolta di nomi più vicini alla maglia azzurra per la prossima stagione. Tutto sta a scoprire chi effettivamente arriverà a vestire la casacca del Napoli. Ecco quanto segnaliamo dalla redazione di SpazioNapoli:

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, TUTTI I NOMI PER L’ATTACCO

“Il Napoli sa anche da dove ripartire, ad esempio da Insigne e Mertens – mica male – ma anche da Politano; e poi cercherà le nuove vie della felicità, in questa diaspora dei bomber che poi si trasformerà“.

Probabile che il Napoli possa acquistare un uomo per ruolo lì davanti: un vice Insigne a sinistra, un vice Politano a destra ma anche un nuovo centravanti (con l’addio di Milik e nonostante il rinnovo di Dries Mertens e l’arrivo di Petagna). La testata, infatti, riferisce:

Sardar Azmoun (25), centravanti dello Zenit

“Sono mesi che Giuntoli si è lanciato su Sardar Azmoun (25) dello

Zenit e, fosse stato possibile, lo avrebbe già acquistato a gennaio; e sono settimane ch’è nata la tentazione del nigeriano Victor Osimhen (21) del Lille“.

Everton (24) ala sinistra del Gremio

“Ma la priorità è altrove, sulle fasce ad esempio: Jeremie Boga (23) del Sassuolo piace un sacco ed ha forza a sufficienza per caricarsi sulle spalle il peso della concorrenza con Insigne. Anche Everton (24) del Gremio ha già convinto, ma va discusso il prezzo“

“Con Politano, dall’altra parte, si possono abbinare Oussama Idrissi (24) dell’AZ, o anche Milot Rashica (24) del Werder Brema“.