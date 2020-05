Sportitalia – Jorginho, l’agente ha già parlato più volte con la Juve

Jorginho alla Juventus, questi gli ultimi rumors di mercato. E nonostante una pronta smentita dell’agente, l’esperto Pedullà rivela come stanno realmente le cose ai microfoni di Sportitalia. Il registra potrebbe infatti ricongiungersi con mister Sarri, vestendo la maglia bianconera.

“Joao Santos dice di non aver mai parlato con la Juve. Normale che dica così, considerato che il suo assistito Jorginho ha un contratto di altre tre stagioni con il Chelsea, ma i contatti ci sono stati, risalgono già a un paio di mesi fa con aggiornamenti continui. L’agente di Jorginho deve fare il suo gioco, del resto un paio di anni fa aveva parlato di accordo a un passo con il Manchester City, invece poi si materializzò la grande sorpresa Chelsea. Jorginho ha dato la disponibilità totale, vuole tornare a lavorare con Sarri, l’aspetto relativo all’ingaggio non sarebbe un problema. Bisogna trovare gli incastri, eventualmente uno scambio con il Chelsea, senza dimenticare il possibile coinvolgimento di Emerson Palmieri. Normale che Joao Santos debba raccontare qualche bugia, quando si parla di calciomercato gli agenti ogni tanto spengono le voci per interesse. Ma sotto sotto sanno che le cose possono essere completamente diverse rispetto a quanto dichiarato”.