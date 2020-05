KOULIBALY PSG – Torna a farsi vivo l’interesse del Psg per il difensore azzurro Kalidou Koulibaly. Il club francese, conscio di perdere parecchie pedine nella formazione difensiva, è tornato a fare pressione per il senegalese.

Koulibaly Psg, l’azzurro potrebbe partire per 70 mln

Come riportato da calciomercato.com, l’azzurro potrebbe partire per una cifra che si aggira intorno ai 70 mln, un calo derivato da una stagione non particolarmente esaltante, l’età che avanza e, come se non bastasse, la diffusione della pandemia.

Avrebbe già acquistato casa a Parigi

Il PSG ha solidi rapporti con il Napoli e con l’agente di Koulibaly: non è ancora arrivata un’offerta ufficiale, ma da tempo Kalidou è nella lista del tecnico Tuchel e di Leonardo. Inoltre, pare che l’azzurro abbia acquistato da tempo un immobile nella capitale francese, che proverebbe in tal caso l’eventuale gradimento della destinazione.

Per il momento si tratta solo di contatti più intensi rispetto al passato. Il PSG ha fatto capire di esserci per Koulibaly e di esser pronto a trattare con il Napoli alle condizioni menzionate.