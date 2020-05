Jorginho, l’agente: “A Sarri piace. Mi hanno contattato due top club europei, ma non la Juventus”

Intervistato ai microfoni di ‘Taca La Marca’, in onda su Radio Musica Television, il procuratore di Jorginho, Joao Santos, ha dato alcune informazioni relative al futuro del suo assistito:

“Se mi si chiede se a Sarri piace Jorginho, dico di sì, soprattutto dopo il loro passato al Napoli. Per quanto riguarda il mercato non posso dire nulla perché non ho avuto alcun contatto con la Juve. Jorginho ha ancora tre anni di contratto e si trova bene al Chelsea, ma se dovesse arrivare un’offerta di mercato importante, la trattativa potrebbe andare in porto. Per ora mi hanno contattato due top club europei, ma nessuna squadra italiana“.