Boga-Napoli, Carnevali chiude alla cessione: “Intendiamo trattenerlo”

Boga è uno dei nomi accostati al Napoli in questi ultimi mesi, ma pare che la trattativa non andrà in porto. A quanto pare il calciatore resterà in neroverde. Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, chiude alla cessione dell’attaccante a La Domenica Sportiva.

“Sono contento che le valutazioni calino, sarà d’aiuto per il nostro mondo, perché negli ultimi anni abbiamo forse un po’ esagerato. Boga è cresciuto molto, dobbiamo dare merito a De Zerbi che l’ha fatto crescere: è richiesto da varie società ma intendiamo trattenerlo, non vogliamo cederlo perché continueremo nel progetto che aveva in mente il dottor Squinzi. Sarà neroverde anche l’anno prossimo”.