LAVEZZI DE LAURENTIIS – Oggi, 24 maggio 2020, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha compiuto 71 anni. Patron del Napoli dal 2004, il numero uno azzurro ha riportato il club ad alti livelli sia in campo nazionale che intercontinentale. Molti VIP su Instagram lo hanno salutato e gli hanno fatto gli auguri con affetto, ricordando quanto siano stati vicini proprio alla figura del presidente oltre che alla città di Napoli.

I primi auguri che figurano, però, anche nel profilo ufficiale di Instagram della SSC Napoli sono quelli di un ex calciatore che ogni tifoso azzurro ha amato alla follia, per le giocate che hanno infiammato il prato del San Paolo: parliamo del “Pocho” Ezequiel Ivan Lavezzi.

In particolare, ai tifosi del Napoli non potrà in alcun modo sfuggire una frase detta dall’argentino a De Laurentiis nel video, che non farà altro che suggellare l’amore sbocciato tanti anni fa con la città partenopea: “Continua a far sognare la città di Napoli!“

Il video che Ezequiel Lavezzi ha dedicato al presidente De Laurentiis su Instagram