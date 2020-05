DE LAURENTIIS AUGURI – Oggi è un giorno speciale per l’ambiente azzurro: il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, spegne 71 candeline. Numero uno del club azzurro da quasi 16 anni, con De Laurentiis al comando della nave la città di Napoli è tornata a calcare gli importanti palcoscenici europei ed è tornata a lottare per i piani alti della classifica in Serie A.

Tre i trofei vinti fino ad ora: la Coppa Italia nel 2012 e nel 2014 sia la stessa Coppa Italia che Supercoppa Italiana. Scudetto sfiorato in più occasioni, soprattutto nel 2018, quando la squadra allenata allora da Maurizio Sarri collezionava 91 punti arrivando seconda in classifica. Il Napoli ha avuto tante fasi e tanti protagonisti, che hanno voluto ricordare il loro affetto verso il presidente, facendogli gli auguri di compleanno sui social network.

DE LAURENTIIS AUGURI, TANTI VIP OMAGGIANO DE LAURENTIIS

Sul profilo Instagram della SSC Napoli sono state pubblicate tante stories per il presidente da vari VIP orbitati intorno al Napoli, ex e non. Inoltre, sul canale ufficiale di Youtube, è stato pubblicato un video (vedi qui sotto) dove sono arrivati gli auguri anche da personalità importanti extra-calcio, da alcune stelle del cinema italiano come Carlo Verdone e Massimo Boldi, ad esempio.

Il video di auguri al presidente Aurelio De Laurentiis per i suoi 71 anni, sul canale ufficiale YouTube della SSC Napoli