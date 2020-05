Pedullà su Everton: “Nessuna chiusura in arrivo, dal Brasile stanno spingendo…”

Alfredo Pedullà commenta la trattativa che vedrebbe Everton del Gremio in azzurro. Solo qualche ora fa, Carlo Alvino aveva raffreddato gli animi rivelando una rinuncia del Napoli a seguire la pista, perché l’operazione si sarebbe rivelata più complicata del previsto. Tuttavia, l’esperto di mercato apre ancora a qualche spiraglio su Sportitalia:

“Matheus Enrique? Questo ragazzo immagino sia extracomunitario, come Osimhen, Everton. Sotto questo punto di vista credo siano troppi gli extracomunitari. Su Everton c’è un po’ di millantato dal Brasile: agli azzurri piace ma da lì stanno spingendo come se il Napoli dovesse presentare l’offerta per chiudere ma non è cosi”.