Meret incedibile per il Napoli, il Mattino: il portiere ha voglia di ripartire e rendersi protagonista

L’edizione odierna del Mattino fa luce sulla situazione riguardante il giovane portiere azzurro Alex Meret. Scelto come estremo difensore nella ‘Flop 11’ della Gazzetta, ha suscitato l’ira dei tifosi. Finora ha trovato poco spazio tra i pali del San Paolo, ma la situazione potrebbe presto cambiare.

Il giovane ha mostrato grande voglia di ripartire in occasione dei primi allenamenti a Castel Volturno e come gli altri è rimasto in città durante lo stop, allenandosi a casa. Gattuso finora si è affidato principalmente a Ospina per la sua predisposizione a far partire l’azione con i piedi dal basso, ma anche e soprattutto perché Meret in quel periodo aveva qualche problemino fisico. Il portiere azzurro avrà però modo di mettersi in luce, fortemente motivato a ripartire non appena ci sarà l’ok del Governo. Con altri tre anni di contratto, la società non è intenzionata a cederlo. E lui ha voglia di rendersi protagonista in maglia azzurra.