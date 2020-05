VERETOUT NAPOLI – L’edizione odierna del Corriere dello Sport torna a parlare di Veretout, a lungo seguito dal Napoli. A quanto pare la dirigenza azzurra sarebbe ancora sulle tracce del centrocampista francese della Roma.

Il Napoli non lo ha mai dimenticato e potrebbe essere spinto all’acquisto dalla cessione di Allan. In tal caso, ci sarebbe bisogno di un innesto per assecondare l’idea del 4-3-3. Il prescelto sembra essere proprio Veretout, che non avrebbe nemmeno bisogno di ambientarsi.

LEGGI ANCHE: Ag. Hysaj: “Preferisco non averlo in competizione con Di Lorenzo. Veretout? ADL l’ha chiesto a gennaio”