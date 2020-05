Lutto nel giornalismo sportivo: è morto Claudio Ferretti, voce di “Tutto il calcio minuto per minuto”

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: da poco è arrivata la notizia della morte di Claudio Ferretti, voce storica di “Tutto il calcio minuto per minuto”. Il giornalista aveva 77 anni.

Figlio dello storico giornalista Mario Ferretti, iniziò il suo percorso in RAI nel 1963 per ritrovarsi tre anni più tardi nella storica trasmissione radiofonica, di cui è stato anche conduttore. Negli anni ’80 è passato poi alla televisione, dove si è cimentato nella conduzione di programmi sportivi quali “È quasi gol”. È stato a capo della redazione sportiva del Tg3 e ha seguito come inviato anche altre discipline, come il ciclismo e pugilato.