Giuffredi: “Rui e Di Lorenzo dovrebbero restare a Napoli, Hysaj alla Roma? Una grande ca****a!”

ULTIME CALCIOMERCATO NAPOLI – Mario Giuffredi, agente, tra gli altri di: Hysaj, Mario Rui, Di Lorenzo, Faraoni e Veretout, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Radio Punto Nuovo” relative alle notizie di calciomercato che circolano sul conto dei suoi assistiti. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

FARAONI – “Non sta a me dare un valore, è di proprietà del Verona, è giusto che il prezzo lo facciano loro. Non mi sostituisco mai ai club, come se loro facessero l’ingaggio per il mio giocatore, non sarebbe giusto”.

“Ha sempre giocato a 4, l’unica volta che ha giocato a 5 è stato quest’anno con Juric. Hysaj e Di Lorenzo si sono trovati perché è saltata la trattativa, causa di forza maggiore”.

“Mettere Conti in concorrenza con Di Lorenzo, che giocano entrambi in una grande squadra, è da stupidi. Faraoni si deve confermare in un grande club, quindi se il Napoli lo volesse sarebbe diverso”.

DI LORENZO E MARIO RUI – “Dovrebbero rimanere. Credo che nei tempi dovuti la società si accorderà con tutti. Bisogna ripartire dai giocatori forti che già abbiamo. Oggi i presidenti di club stanno cercando di ripartire”.

VERETOUT – “De Laurentiis ha chiamato la Roma a gennaio, Gattuso ne è un grande estimatore. Non so cosa succederà nel mercato, ma la Roma non l’ha voluto dare. Lui è contento di stare alla Roma, non ci pensa proprio a parlare di mercato”.

HYSAJ – “Offerte per Hysaj? Con i problemi che ci sono, non si pensa al mercato. Elseid alla Roma è una grande cazzata“.