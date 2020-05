Atalanta, Gasperini: “La vittoria contro il Napoli fu l’inizio della nostra storia”

L’allenatore dell’Atalanta , Gianpiero Gasperini, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del “Guardian”. Il tecnico degli orobici, ha raccontato gli inizi della sua avventura con i nerazzurri citando anche il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ho deciso di percorrere questa strada e lo farò fino alla fine. Sono pronto a rischiare tutto perché credo in quello che faccio. Abbiamo lanciato giocatori come Caldara, Gagliardini, Petagna, Conti e altri che avevano pochissime partite in Serie A. La vittoria contro il Napoli fu l’inizio della nostra crescita, l’inizio di questa bella storia“.