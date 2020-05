Cuadrado al Napoli, Tuttosport: farebbe da contropartita per arrivare a Milik

Nell’edizione odierna di Tuttosport è comparsa una clamorosa ipotesi aventi per protagoniste le due opponenti più acerrime di Serie A: Napoli e Juventus.

A quanto pare la società bianconera avrebbe escogitato un piano per arrivare all’azzurro Arek Milik. Una contropartita, per l’esattezza. Stiamo parlando di un probabile trasferimento in azzurro di Juan Cuadrado, molto apprezzato dal ds Giuntoli di comune accordo con il tecnico Gennaro Gattuso.