Pistocchi: “Everton, il Gremio considera l’offerta interessante. Milik piace a Sarri”

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal a cura di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto telefonicamente Maurizio Pistocchi. I temi toccati sono stati diversi ed ecco, di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione.

EVERTON SOARES – “Il prezzo del giocatore si è abbassato e l’offerta del Napoli è considerata interessante dalla dirigenza del Gremio. Ha una grande personalità, nazionale brasiliana, un colpo straordinario se andrà a compimento”.

“L’operazione potrebbe chiudersi se non ci saranno intoppi: l’offerta è stata ritenuta interessante. Nel caso in cui vada in porto questa operazione bisognerà fare i complimenti a Giuntoli”.

Il giornalista, è stato proprio colui che ieri sera ha lanciato l’indiscrezione relativa al brasiliano (CLICCA QUI per leggere l’articolo).

ESTERNO D’ATTACCO – “Molto dipenderà anche da quello che succederà con Lozano. Everton, ad esempio preferisce partire da sinistra, come Insigne. Bisogna vedere anche che succede con Mertens”.

MERTENS – “ADL gli ha dato una settimana di tempo intelligentemente, tutto passa tra le mani del calciatore. Mertens si sente napoletano, gli manca un gol per essere il miglior marcatore di sempre, la palla ora è solo in mano sua“.

MILIK – “Piace molto all’Atletico Madrid e a Sarri. La Juventus per le note problematiche di bilancio, non potrà fare operazioni molto onerose e Milik rientra nel mirino della Juve anche per questo motivo. Il rapporto prezzo/prestazione”.

EVERTON F.C.– “Ancelotti chiede Allan, ma vuole cedere Kean. Ci sono tanti intrecci di calciomercato. Iniziamo a capire se si riprende o meno il campionato, poi viene il resto“.

PLAYOFF – “Sono stato il primo a parlarne e credo che potrebbe essere una buona ipotesi. Rischierebbe di diventare un super finale di campionato: si potrebbe riaprire tutto, squadre che sono a 6-7 punti dalla Juventus si troverebbero a giocare lo scudetto“.

“Tra le prime 6 potrebbe risultare un playoff interessante, ma anche tra le prime 4. Dipende dallo spazio che ci sarà in calendario”.