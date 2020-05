AGUERO NAPOLI – Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, il Napoli sarebbe pronto ad affondare un vero e proprio colpo da novanta per scaldare la tifoseria. Il Napoli sarebbe sulle tracce di Sergio Aguero. La dirigenza partenopea ha già sondato il terreno con il fratello e agente del calciatore argentino: la proposta è di 10 mln di euro lordi annui. Con il decreto crescita la cifra per il club sarebbe di “soli” 7.5 milioni di euro netti.

L’obiettivo del Napoli è quello di fare leva sulle difficoltà che il giocatore sta incontrando con la dirigenza del Manchester City. Il problema principale però è chiaramente legato alla volontà del calciatore. Bisognerà capire quanto sia disposto ad accettare l’offerta azzurra, oltre all’ingaggio, saranno fondamentali discorsi legati a bonus e diritti d’immagine. La dirigenza del Napoli è in attesa di una risposta del giocatore, dopo la quale eventualmente si presenterà alla porta del Manchester City. De Laurentiis e Giuntoli avrebbero pronta un’offerta da 30 milioni di euro per il Kun Aguero. Il bomber argentino ha il contratto in scadenza nel 2021 e ciò potrebbe facilitare un suo addio, Il Manchester City infatti vorrebbe evitare di perderlo a zero alla scadenza del contratto.

Aguero Napoli, i numeri del bomber argentino

Secondo quanto riportato da Transfermarkt, il valore attuale del Kun Aguero, attualmente 31enne, è di 52 milioni di euro. Cifra che come detto però andrà rivista verso il basso visto il contratto in scadenza dell’argentino. Sergio Aguero è ormai da anni uno dei migliori centravanti del panorama calcistico mondiale, i numeri non mentono: 23 reti in 30 presenze nel corso di questa stagione. Aguero è un attaccante molto completo e versatile, può giocare sia come prima punta, sia in compagnia di un attaccante più fisico. Il nome Sergio Aguero è da sempre sinonimo di gol, in carriera ha segnato 277 gol in 490 partite: una media di 0,56 gol a partita.