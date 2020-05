Jovic-Napoli, gli azzurri vogliono avere chiara la situazione di Mertens e Milik prima di affondare il colpo

Il calciomercato porterà con sé alcuni cambiamenti in casa Napoli, il reparto che sarà probabilmente più rivoluzionato è il reparto offensivo. Tanti i nomi in uscita, almeno altrettanti i possibili nomi in entrata. È chiaro che i futuri acquisti del Napoli dipendono molto, se non completamente, dai calciatori che andranno via. In questo senso i nomi caldi sono due: Dries Mertens e Arkadiusz Milik. I due bomber del Napoli potrebbero salutare entrambi la causa azzurra.

Mertens è da tempo ormai lusingato da Chelsea ed Inter, con quest’ultima che è pronta a chiudere definitivamente la trattativa al minimo cenno di assenso del belga. Milik è conteso tra diversi club, ma in questo caso il prezzo lo fa il Napoli, aspetto da non sottovalutare. Come riportato dal Corriere dello Sport è forte il pressing dell’Atletico Madrid sull’attaccante polacco. Destinazione che sarebbe gradita anche allo stesso giocatore, in caso di addio con il Napoli.

Detto di chi potrebbe andar via, chi potrebbe essere il loro sostituto? Il primo nome sulla lista di Giuntoli è certamente quello di Luka Jovic. L’attaccante serbo del Real Madrid sarà fermo ai box per circa due mesi a causa di una frattura rimediata in quarantena. L’infortunio è solo l’ultimo di una lunga serie di eventi sfortunati: da quando veste la maglia dei Blancos, Jovic ha segnato solo 2 gol in 24 presenze. Il Real non è intenzionato a svendere un investimento di 60 milioni di euro dopo una sola stagione, ma alla luce dei fatti Florentino Perez non può chiedere la luna.