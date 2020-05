RIPRESA SERIE A – Oggi, in Senato, trasmesso in diretta su Rai 3, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato alle ore 11 per tenere un’informativa che ha riferito qualche ulteriore dettaglio sulla ripresa del campionato di Serie A.

Dopo questa informativa al Senato, ulteriori chiarimenti arriveranno da una seconda udienza che verrà tenuta alla Camera, come riferito dallo stesso Ministro Spadafora in un post su Facebook, alle ore 16.

Post Facebook del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora

RIPRESA SERIE A, QUESTE LE PAROLE DI SPADAFORA NELL’INFORMATIVA DI OGGI

11.34 – Termina l’informativa del Ministro Spadafora.

11.22 – Il Ministro menziona sviluppi simili anche per gli altri sport.

11.20 – “Abbiamo inviato un altro protocollo al Cts. Miriamo a fare riaprire tutto lo sport, non solo la Serie A o il calcio in sé. Entro il 25 maggio miriamo a far riaprire centri sportivi per permettere a tutti di tornare a fare sport e di allenarsi“.

11.18 – “Abbiamo visto spesso durante questa quarantena, sia giornalisti che presidenti dei club di Serie A, cambiare spesso idea in merito alla ripresa. Siamo riusciti a resistere alle varie pressioni. Il calcio in quanto sport di contatto, rende impossibile mantenere le distanze tra gli atleti, e questo è un dato che va considerato. La sottovalutazione iniziale del problema ha portato molti club all’isolamento e alla quarantena forzata“.

11.16 – “Se il campionato di Serie A riprenderà questo avverrà perché siamo riusciti a mettere in sicurezza tutti coloro che sono inclusi in questo mondo. Il campionato potrà riprendere solo dopo una serie di azioni e protocolli che avremmo svolto per garantire la sicurezza di tutti. L’incertezza sulla ripresa non ha solo caratterizzato l’Italia, ma anche Francia e Olanda (che hanno chiuso il campionato, ndr)“.

11.13 – “Ieri sono arrivate alcune valutazioni dal Cts sul protocollo arrivato dalla FIGC. Ne cito alcune: in caso venga scoperto un positivo tutta la squadra andrà in quarantena; responsabilità notevole per i medici delle società sportive; massima attenzione al numero di tamponi fatti, che non impattino sui cittadini“.

11.05 – Parla il Ministro Spadafora

A breve la diretta.