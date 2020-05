Avv. Grassani: “In stesura c’è il decreto cura Italia, si terrà conto di retrocessioni e ricorsi in caso di stagione non completata”

L’Avv. Mattia Grassani, legale tra gli altri assistiti anche della SSC Napoli, è intervenuto nella trasmissione radiofonica Radio Goal a cura di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

RICORSI PER SQUADRE RETROCESSE – “Alla luce della bozza del decreto rilancio, articolo 211-quater denominato “cura Italia”, come trapela, è in stesura un articolo sul capitolo delle retrocessioni e dei ricorsi di squadre retrocesse se si dovesse terminare la stagione senza concluderla sul campo”.

“In forza di questo decreto, è possibile adottare decisioni anche in deroga, per cui si può definire un possibile contenzioso di prendere decisioni che molto difficilmente potrebbero essere contestate in sede giurisdizionale”.

Il rischio, spiega l’avvocato, è quello di andare verso la stessa linea presa nel caso Catania del 2003, quando la Fiorentina, per meriti sportivi, passò dalla Serie C2 alla Serie B ed a nulla valsero le proteste di Pisa e Martina Calcio.

Il campionato di Serie B venne allargato a 24 squadre e si diede il via alla riforma dei campionati (con la Serie A raggiungibile attraverso 6 promozioni dalla Serie B e 4 retrocessioni dalla Serie A).