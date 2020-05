DIRITTI SERIE A – Sembra che una nuova guerra legale sia alle porte in Serie A. Lo scontro è quello tra i club del massimo campionato italiano e le emittenti televisive. Il tema dei diritti tv è di estrema importanza nel calcio italiano e le decisioni circa la ripartenza del campionato potrebbero creare numerose discordie tra le varie società, aventi opinioni diverse in materia.

Diritti Serie A, ADL pronto ad una nuova azione legale

L’edizione odierna de Il Giornale parla di due fronti contrapposti, con il Napoli e la Lazio che avrebbero assunto una posizione decisa sulla questione: “C’è un gruppo di società (guidate da Agnelli della Juve e Marotta dell’Inter) che spingono per il negoziato con Sky chiedendo in cambio il prolungamento di un anno del contratto esistente (con modifica della legge Melandri). Sul fronte opposto sono schierati i duri e puri, con in testa Lotito della Lazio e De Laurentiis del Napoli, contrari a ogni trattativa e a rispondere con azione civile”