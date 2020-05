Aulas: “Juve-Lione il 7 agosto”, indizio per Barcellona-Napoli?

I tifosi juventini possono iniziare a pensare di nuovo alla Champions League. Il Presidente del Lione Jean-Michel Aulas è intervenuto ai microfoni di RTL France annunciando:

“La partita contro la Juventus è confermata per il 7 agosto, a Torino e a porte chiuse. Se il ricorso per eliminare lo stop della Ligue 1 non avrà esito positivo, Olympique Lione e PSG saranno massacrati da squadre che avranno una preparazione fisica che noi non avremo”

7 agosto, dunque, malgrado dall’Italia e dalla Uefa non siano arrivate ancora comunicazioni ufficiali. Indizio per il Napoli in vista della gara con il Barcellona: si giocherebbe poco più che una settimana prima?