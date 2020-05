Coronavirus, il bollettino delle 18: casi attivi in decrescita, aumentano i guariti, +243 decessi

La Protezione Civile ha da poco diramato il consueto bollettino odierno con gli ultimi dati circa l’epidemia di Coronavirus. Continua a registrarsi una decrescita per quanto riguarda il numero di nuovi positivi, così come un incremento dei guariti. Non si fermano, purtroppo, i decessi.

Covid-19, il bollettino di venerdì 8 maggio

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 64.775 tamponi in seguito ai quali sono emersi 1.327 nuovi contagi. Attualmente, i positivi al COVID-19 in Italia sono 87.961, con una diminuzione di 1.663 unità rispetto a ieri. I decessi registrati nell’ultima giornata sono pari a 243 persone per un totale di 30.201 dall’inizio dell’epidemia. Il numero di guariti sale a 99.023, con un incrementi di +2.747 rispetto a ieri.

Attualmente positivi: 87.961 (-1.663)

Deceduti: 30.201 (+243, +0,8%)

Guariti: 99.023 (+2.747, +2,9%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.168 (-143, -10,9%)

Tamponi: 2.445.063 (+64.775)

Totale casi: 217.185 (+1.327, +0,6%)