CALCIOMERCATO NAPOLI – Quest’oggi, sulle sue pagine, il noto quotidiano La Gazzetta dello Sport ha riassunto in uno specchietto interessante alcune delle ultime di mercato riguardanti il Napoli. Si prospetta una vera rivoluzione, dopo un ciclo iniziato sette anni fa, con cambi radicali sia in attacco che in difesa. Il club azzurro ha già puntato il mirino contro diversi obiettivi e il ds Cristiano Giuntoli è pronto sparare offerte. Ritorna ancora il nome di Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo per l’attacco, per il reparto arretrato tre profili, invece, di cui uno nuovissimo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

CALCIOMERCATO NAPOLI, TERMINA UN CICLO: VIA ALLA RIVOLUZIONE

“Il lockdown non ha fermato Cristiano Giuntoli. L’attività del ds sul mercato procede tra discussioni e sondaggi. Le restrizioni degli ultimi due mesi gli hanno consentito di visionare decine di filmati seduto, comodamente, sul divano di casa. I contatti coi suoi collaboratori sono frequenti, quotidiani. C’è una rete di osservatori che continua a marcare i territori interessati, in Italia e in Europa, alla ricerca di giocatori idonei al progetto Napoli“.

“La fine di questa stagione coinciderà anche con quella di un ciclo, avviato sette anni fa con l’ingaggio di Rafa Benitez e proseguito, nel tempo, con Maurizio Sarri, Carlo Ancelotti e, attualmente, con Rino Gattuso. Si chiuderà l’epoca caratterizzata da una crescita costante e dalla valorizzazione di tanti giocatori che, oggi, sono ultratrentenni e, dunque, da avvicendare“.

“Serve un attaccante centrale, considerato che Mertens e Milik potrebbero andare via. A gennaio è stato preso Andrea Petagna, ma da solo non potrà bastare a sostenere la fase offensiva. Sarebbe stato individuato in Sardar Azmoun, 25 anni, che gioca con lo Zenit di San Pietroburgo. Oltre ad essere continuo sotto porta (29 presenze e 14 gol in stagione), il nazionale iraniano possiede anche delle buone qualità tecniche che sa mettere a disposizione dei compagni. Prestante fisicamente, ha una valutazione che si aggira intorno ai 14 milioni di euro“.

CAPITOLO DIFESA, SPICCANO TRE NOMI

“Un paio di difensori potrebbero andare via. Il riferimento maggiore, ovviamente, è a Koulibaly che potrebbe essere seguito da Luperto e Ghoulam. L’eventualità ha consigliato al ds napoletano di lavorare, preventivamente, alla ricerca dei sostituti“.

Andrea Cistana (23), centrale del Brescia

“In Italia, piace Andrea Cistana, del Brescia, 23 anni, che all’inizio del campionato ha esordito in Serie A, contro il Cagliari. Il centrale è considerato uno tra i migliori difensori italiani, tanto che persino Roberto Mancini ha deciso di collaudarlo di persona, convocandolo a novembre scorso, per il doppio confronto Europeo contro Bosnia e Armenia“.

“L’altro difensore seguito è Robin Koch, 23 anni, tesserato per il Friburgo, con il contratto in scadenza nel 2021. La sua valutazione si aggira tra i 15 e i 18 milioni di euro“.

“Per la fascia sinistra oltre a Tsimikas, Giuntoli sta seguendo anche Michal Karbownik, 19 anni, esterno mancino del Legia Varsavia. Ha il contratto in scadenza nel 2021 e il suo cartellino dovrebbe costare meno di 5 milioni di euro. In questa stagione ha sommato 27 presenze e 7 assist vincenti“.