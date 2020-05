RIPRESA SERIE A – L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la presa di posizione del Ministro Spadafora che nella giornata di ieri aveva condiviso su Facebook uno stato alquanto polemico sulla questione.

Spadafora ha espresso la sua posizione circa lo stop della Serie A sui social, in maniera alquanto polemica. Il ministro ha dichiarato senza troppi giri di parole che “gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del Campionato non se ne parla proprio”. Coloro i quali gioivano di una ripartenza a breve, vista anche la ripresa degli allenamenti prevista per oggi 4 maggio, si è dovuto ricredere.

Ripresa Serie A, nuovo decreto a breve

Come riportato dal Corriere, il ministro ha infatti parlato dell’arrivo di un decreto che dovrebbe annunciare lo stop del calcio giocato, domani o mercoledì. Una decisione che la Lega e federazione non avrebbero mai il coraggio di prendere. Pare che Spadafora abbia fatto delle sorti della Serie A una questione personale.