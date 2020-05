ADL pensa a tamponi gratis in cambio di pubblicità: ne servono 140 a settimana per un costo di oltre 7mila euro!

Le squadre di calcio in Italia hanno avuto l’ok per poter riprendere ad allenarsi, ma il problema resta quello di garantire condizioni ottimali affinché non ci sia la propagazione di eventuali nuovi contagi.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, tra oggi e domani i calciatori effettueranno il tampone per Covid-19 (per due volte nel giro di 48 ore) oltre ai test sierologici. Il rientro a Castel Volturno è previsto dunque per giovedì o venerdì.

Ma c’è dell’altro, Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica, spiega la difficoltà di ADL di garantire tutti i tamponi previsti per i tesserati ed illustra una soluzione escogitata dal patron azzurro.

“Sono previsti 140 tamponi a settimana, 4 in 7 giorni a gruppi di 35. La gestione è tutta nelle mani del presidente De Laurentiis e dell’addetto del marketing Formisano che sono partiti alla caccia dei tamponi, ma non tamponi qualsiasi. Il Napoli li vorrebbe gratis, in cambio di buona pubblicità. I tamponi costano: 51 euro l’uno, 7.140 a settimana. Spese nude. Prelievi a domicilio, guanti che non arrivano più dalla Malesia, costo dell’alcol da 0,60 a 5 euro per litro, i preziosi reagenti, e altro”.