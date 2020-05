ADL chiama Insigne, congelato anche lo stipendio di aprile. Da oggi riprendono gli allenamenti individuali

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Mattino, ADL avrebbe dato il via ai colloqui con i calciatori per quanto riguarda il taglio degli stipendi, argomento che finora non era stato ancora affrontato. In merito alla questione spunta un retroscena sulla telefonata fatta ad Insigne.

De Laurentiis ha iniziato a parlare con i calciatori del possibile taglio degli stipendi in caso di ripartenza. È stato a lungo al telefono con Lorenzo Insigne, il capitano, che poi ha informato il resto della squadra: se non si riparte, sarà necessaria una decurtazione degli ingaggi che potrebbe arrivare a 2 oppure 2,5 mensilità. In caso di ripartenza, anche degli allenamenti, il calcolo del taglio potrebbe iniziare dalla sosta iniziata il 12 marzo fino al giorno della ripresa. Insigne ha mostrato grande disponibilità: è evidente che in caso di stop la squadra non alzerà il muro sul taglio. Le cui dimensioni dovranno essere valutate a seconda di quella che sarà la decisione del governo e degli organi del calcio.