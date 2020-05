ULTIME NOTIZIE – L’ex allenatore di Milan e Napoli, Carlo Ancelotti, in una lunga intervista con Carlo Pellegatti, tramite una diretta Instagram ha raccontato molti momenti della sua esperienza in rossonero e della sua carriera in generale.

Tra i tanti passaggi e i vari argomenti toccati dal tecnico di Reggiolo, si è parlato anche dell’attuale allenatore del Napoli Gennaro Gattuso che ha sostituito proprio Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Era diventato indispensabile. Era più facile sostituire i trequartisti rispetto a lui. Il lavoro e l’impegno aiutano a migliorarsi, poi per arrivare a certi livelli c’è la genetica, lui è stato dotato di qualità genetiche e caratteriali. L’impegno e la determinazione li devi avere dentro quando nasci”.