Gli scenari in merito alla ripresa della Serie A potrebbero cambiarle le prossime ore. A rivelarlo Sportitalia, secondo la quale ci sarebbe stata un’apertura da parte del Governo per permettere anche ai calciatori di poter svolgere allenamenti individuali dal 4 maggio. Misura che rappresenterebbe un possibile risvolto decisivo per la ripartenza del campionato.

⚠️ ULTIM’ORA



Apertura del governo: possibili allenamenti individuali anche per i calciatori a partire dal 4 maggio#Sportitalia pic.twitter.com/Rnk3nCUp56 — Sportitalia (@tvdellosport) April 30, 2020