Di Natale racconta: “Io tifo da sempre Napoli. Non ci ho mai giocato perché da napoletano è un peso”

Antonio Di Natale, ex bandiera dell’Udinese, si è raccontato ai microfoni di Sky Sport 24 in una breve intervista con Gianluca Di Marzio.

Alla domanda del collega di Sky:

Perché un prodotto della terra di Napoli, ha indossato solo la maglia azzurra dell’Udinese senza mai indossare quella azzurra del Napoli?

L’ex numero 10 bianconero, sponda Udine, ha risposto così:

“Da napoletano per me sarebbe stato un peso. Sei di Napoli e se le cose vanno male… la gente ti conosce, ho la mia famiglia e tante cose”.

“Io tifo da sempre Napoli, ci ho sempre pensato, qualcuno ha avuto coraggio ed altri no, io sono uno di questi”.