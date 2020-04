Taglio stipendi, intesa quasi raggiunta tra ADL e tesserati: la soluzione per le ultime quattro mensilità

Il collega Raffele Auriemma sulle pagine di Tuttosport parla della questione legata al taglio di stipendi in casa Napoli, fornendoci qualche informazione in più in merito alla vicenda.

“Il dialogo con agenti e avvocati dei calciatori è ancora aperta e la soluzione potrebbe essere trovata con un mese e mezzo di risparmio per la società, un altro mese e mezzo potrebbe essere pagato e l’ultimo mese dei 4 essere spalmato nella prossima stagione. I tesserati accetteranno? Probabilmente si, ma la ADL si è imbattuto in una situazione che i suoi lunghi contratti non avevano previsto. Le riduzioni dello stipendio riguarderanno anche i dirigenti, anche lo staff mercato che non ha mai smesso di lavorare”.