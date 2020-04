Coronavirus, tamponi a domicilio per 50 persone che gravitano intorno al Napoli: la situazione

Anche il Napoli si stra preparando ad affrontare al meglio la FASE 2 inerente alla pandemia da Coronavirus. L’edizione odierna di Repubblica illustra i piani del club in merito ai tamponi per i propri tesserati.

Già dalla giornata di oggi calciatori e tecnici riceveranno a casa, con appuntamenti scaglionati, la visita degli infermieri che praticheranno loro il tampone ed effettueranno il prelievo del sangue per i test sierologici.

Gli esami saranno ripetuti ogni tre giorni e serviranno per censire in maniera capillare lo stato di salute di tutte le persone che gravitano intorno alla squadra, circa 50, in previsione del ricongiungimento che si avrà dal 18 maggio per iniziare il lavoro di gruppo.