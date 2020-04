Il Roma – Milik più vicino al rinnovo di Mertens: il Napoli pensa ad una clausola da 60 milioni per il polacco

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli continua a lavorare per capire chi sarà il padrone del reparto offensivo degli azzurri il prossimo anno. Il futuro di Milik e Mertens sembra intrecciato più che mai. Il polacco è seguito da diversi club in Italia e in Europa, il Napoli però per privarsene chiede una cifra superiore ai 50 milioni di euro.

Mertens invece, in scadenza a giugno, riflette ancora sul suo futuro, tentato dalle offerte di Inter e di altri club in giro per il mondo. Il collega de “Il Roma“, Giovanni Scotto, tramite il suo profilo Twitter fa il punto della situazione:

MILIK E MERTENS: IL PUNTO SUI RINNOVI

“Il Napoli non può e non vuole perdere sia Mertens che Milik. Ad oggi ci sono più spiragli per il rinnovo del polacco, visto che difficilmente arriveranno offerte adeguate alle richieste del Napoli. Parti al lavoro per una clausola da 60 milioni di euro. Mertens intanto riflette”.