Caos diritti tv, ultimatum della Lega Serie A a Sky e DAZN: si rischiano le vie legali!

Come riferito dal Corriere dello Sport all’interno dell’edizione odierna, nel caso in cui le televisioni non dovessero rispettare la scadenza dell’ultima rata per il pagamento dei diritti tv, la Lega Serie A farà scattare le ingiunzioni di pagamento nei confronti di Sky e DAZN. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“I club hanno dato il mandato alla Lega Serie A di far rispettare i contratti sui diritti televisivi. È stato deciso di procedere con l’emissione delle fatture così che se non dovessero arrivare i bonifici da parte delle emittenti nei primi giorni di maggio, si passere alle vie legali. La proposta di Sky era quella di un taglio dei costi per i diritti televisivi compreso tra i 120 e i 140 milioni di euro in caso di ripresa del campionato. Il taglio sarebbe stato invece di addirittura 225 milioni di euro in caso di stop definitivo”.