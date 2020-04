RIPRESA SERIE A – Oggi, il noto quotidiano La Gazzetta dello Sport ha fornito sulle sue pagine le ultime news sulla ormai attesissima ripresa del calcio, tra campionati e coppe europee. Le basi per riprendere son state gettate dall’organo continentale dell’UEFA e verranno adoperate da tutte le Federcalcio a favore, tra queste la nostra FIGC. La Serie A ha buttato giù il programma e, come da indicazioni di Ceferin & co., verranno ultimati i campionati entro il 2 agosto per poi ultimare Champions League e Europa League proprio in quel mese. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

RIPRESA SERIE A, TUTTO È CONCESSO PUR DI TERMINARE IL 2 AGOSTO

“Una calda estate in Champions. Con tutte le precauzioni per non scottarsi. Se necessario, rinunciando all’esposizione nelle ore peggiori. Tradotto in gergo calcistico: giochiamo campionati e coppe fino alla fine. Se non si può prendere un’abbronzatura integrale — dalla prima all’ultima partita — limitiamo i danni, cambiando le formule dei tornei (playoff, partite secche…)“.

Gabriele Gravina, presidente della FIGC

“Restano sempre due scenari. 1) Campionati e coppe in contemporanea (inizio tra maggio e giugno, fine ai primi di agosto). 2) Prima i campionati, poi le coppe (con finale Champions il 29 agosto). L’Uefa ha ufficializzato che i tornei nazionali devono finire entro il 2 agosto e la Figc s’è subito adeguata. Il presidente Gravina ha annunciato che la fine della stagione è spostata proprio al 2, quindi ha “risposto” a Malagò, presidente del Coni, che nel pomeriggio aveva sottolineato come il calcio fosse l’unica federazione a muoversi da sola“.

E PER CHAMPIONS E EUROPA LEAGUE?

“Non è un mistero che l’ipotesi preferita dall’Uefa sia: 1) campionati da fine maggio al 2 agosto massimo, per avere le liste delle prossime coppe entro il 3 agosto; 2) coppe dopo, tutte ad agosto. E così, probabilmente, sarà. Federazioni e leghe sono invitate a «considerare tutte le possibili opzioni» per finire i tornei nazionali. Giocare, giocare, giocare. A porte chiuse. Sempre tutelando prima la salute“.

Ma qualsiasi soluzione per completare coppe e campionati sarà preferibile allo stop (di cui parliamo nella pagina a fianco). La prima opzione è giocare tutte le partite. Se fosse impossibile, per i campionati sarà ammesso il ricorso ai playoff oppure a formule ridotte. Per le coppe restano in piedi tre opzioni alternative: 1) quarti e semifinali in gare secche; 2) final four in sede unica; 3) final eight in sede unica“.

