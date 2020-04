RIPARTENZA SERIE A – Quest’oggi, sulle sue pagine, il noto quotidiano Il Mattino ha ribadito l’esigenza dell’Uefa e del vecchio continente di completare i campionati da tempo sospesi causa Covid. Per una serie di motivi, oltre che economici, anche organizzativi per cominciare la stagione 2020/21 (magari più tardi del solito) in maniera più o meno “normale”, in un tempo che necessità parecchio di un ritorno alla “normalità“. La voglia di lasciarsi il virus alle spalle, quanto prima, è tanta e passa anche dal completamento – secondo qualunque forma – dei campionati di calcio europei. Ecco quanto evidenziato dalla testata:

RIPARTENZA SERIE A, CONSENTITA LA FORMULA PLAY-OFF E PLAY-OUT

“L’Uefa ha tracciato le linee guida: portare a termine i campionati, se fosse necessario anche cambiando format, con l’introduzione quindi dei play-off e dei play-out, e nel caso limite di interruzione forzata le Federazioni e le Leghe per decidere le squadre per le prossime coppe europee dovranno basarsi sul merito sportivo di questa stagione e cioè sulla classifica al momento dello stop“.

“Quindi, se la Serie A non riprendesse più, e se non si giocasse in più la Coppa Italia, il Napoli, attualmente sesto, sarebbe qualificato direttamente in Europa League. Sarebbero invece tutte da stabilire le formule dei play-off scudetto e cioè l’eventuale coinvolgimento solo delle prime quattro (Juve, Inter, Lazio, Atalanta) oppure anche delle altre che seguono in classifica, a cominciare quindi da Roma e Napoli“.

L’UEFA DETTA I TEMPI E AIUTA I CLUB

Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA

“Inoltre, ieri l’Uefa ha ribadito innanzitutto di puntare sulla ripresa e la conclusione dei campionati, oltre alla Champions e l’Europa League. Due le ipotesi: la prima è che i tornei nazionali si concludano entro il 3 agosto per completare le coppe europee in tutto agosto, l’altra che i campionati e le coppe riprendano in contemporanea“.

“E intanto il comitato esecutivo dell’Uefa ha sbloccato immediatamente 70 milioni di euro a favore dei club per i pagamenti dei compensi relativi al loro contributo alle competizioni delle squadre nazionali per le qualificazioni europee e la Nations League per il periodo 2018-2020 (ne beneficeranno 676 squadre delle 55 federazioni). «Iniezione di liquidità necessaria in un momento di minaccia esistenziale», ha detto Andrea Agnelli, numero 1 dell’Eca“.

SEGUICI ANCHE SUI NOSTRI PROFILI SOCIAL, COME FACEBOOK!