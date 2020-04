PETAGNA NAPOLI – Andrea Petagna, attaccante della SPAL in prestito dal Napoli, ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni a Sky soffermandosi proprio sul club azzurro nel quale approderà ufficialmente a breve.

“Non vedo l’ora di andare al Napoli, dal prossimo anno giocherò lì. I calciatori azzurri che mi piacciono di più sono Insigne e Mertens. Sono diversi da me, credo si sposino alla perfezione con le mie caratteristiche. Mertens in particolare lo trovo fortissimo.

I difensori che mi mettono più in difficoltà in Serie A? Ce ne sono due: Chiellini e Koulibaly. Sono davvero duri sa superare. Sono veloci, nonostante la grossa stazza. Giocare contro di loro è sempre complicato.

Napoli è l’occasione della mia carriera, la più importante della mia vita, arriva a 24 anni e ci arrivo con un bagaglio importante di 30 gol in due anni.

Lingua Napoletana? Sarà un piacere impararla. Il Napoli ha creduto da subito in me, è un’opportunità unica, volevano prendermi già a gennaio, penso di essere pronto e non vedo l’ora di essere allenato da uno come Gattuso e giocare con gente come Insigne, Mertens e tutti quelli che ci sono“