Coronavirus, diramato il bollettino odierno: calano ancora i positivi, 464 i decessi

La Protezione Civile ha reso noto, come di consueto, il bollettino odierno inerente all’emergenza Coronavirus. Buone notizie in merito ai nuovi positivi, che continuano a decrescere. Purtroppo, invece, non si fermano i decessi.

Coronavirus, il bollettino del 23 aprile

Sono 2.646 i nuovi contagi che si sono registrati nell’ultimo giorno. I casi registrati in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 189.973. I cittadini attualmente positivi sono 106.848, per una diminuzione di 851 pazienti rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono decedute 464 per un totale di 25.459 dall’inizio dell’epidemia. Sono 3.033 i nuovi guariti, 57.576 in totale. I ricoverati in terapia intensiva diminuiscono ulteriormente, sono infatti 2.267. I tamponi somministrati in totale sono 1.579.909.

Attualmente positivi: 106.848

Deceduti: 25.549 (+464, +1,8%)

Dimessi/Guariti: 57.576 (+3033, +5,6%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.267 (-117, -4,9%)

Tamponi: 1.579.909 (+66.658)

Totale casi: 189.973 (+2.646, +1,4%)